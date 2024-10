Ardea assistenza scolastica per alunni con disabilità | Disagi e silenzi da parte dell’Amministrazione

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – “Se non fosse un copione già noto, ci sarebbe dell’incredibile: a quasi due mesi dall’avvio delle lezioni, adattorno al servizio dipere alunne conregna la più totale confusione. Dopo il caos di inizio 2024 – quando a causa di un errore grossolano, il Comune dimezzò per alcune settimane le ore di– il nuovo anno scolastico inizia non solo con una riduzione delle ore di servizio (da 10 a 8 ore a settimana per lepiù gravi), ma anche con una totale assenza di chiarezza (e di spiegazioni) dacomunale”. Così in una nota i consiglieri comunali diDomani, Luca Vita e Niko Martinelli.