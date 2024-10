Gaeta.it - Allerta meteo e previsioni per l’Italia: la settimana tra ottobre e novembre si fa intensa

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’avvicinarsi della fine disi prepara a fronteggiare unadi condizionirologiche variabili e a tratti problematiche. Con avvisi didiramati da diverse regioni, le autorità indicano l’emergere di situazioni di potenziale rischio, specialmente in Lombardia, Emilia-Romagna e Sardegna. L’nebbia accompagna un’anticipazione di freddo in avvicinamento, creando incertezze sulle condizioni climatiche per il Ponte dei Santi e dei Morti.arancione per tre regioni La Protezione Civile ha comunicato un’arancione per le giornate che si avvicinano, particolarmente per lunedì 28. Le aree più colpite includono la Lombardia, l’Emilia-Romagna e la Sardegna, dove i disagi potrebbero manifestarsi per rischio idraulico e idrogeologico.