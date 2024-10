Lanazione.it - A Firenze arriva il primo colpo in trasferta per la BC Servizi Arezzo

(Di lunedì 28 ottobre 2024), 28 ottobre 2024 – Blitz esterno per la BCche si impone al PalaFilarete contro l'Olimpia Legnaiaal termine di una gara molto combattuta risolta solo nei minuti finali. Parte bene la squadra di casa che nelquarto si trova anche sul +6 grazie ai canestri da fuori di Merlo e Stoch,paga una scarsa vena ai liberi ma con una tripla di Scortica riesce a chiudere ilquarto sotto di 3 punti (15-12). Due canestri in fila di Iannicelli firmano il sorpasso amaranto sul 22-21 prima che la Cantini Lorano, con le realizzazioni da fuori operasse un mini allungo (34-25 al 18'). La BCnon ha ottime percentuali realizzative così, nonostante una buona difesa,va all'intervallo in vantaggio per 36 a 27.