“A differenza di 20 anni fa, oggi usiamo un approccio crossmediale”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Publifarm è un’agenzia di comunicazione bergamasca dall’anima creativa, in cui lavora un team giovane e per il 75% composto da donne. Bergamonews ha incontrato Elena Tosi, Luca Cavenaghi e Marta Facheris, graphic designer in Publifarm. “Se dovessi spiegare a mia nonna cosa faccio, le direi che realizzo col computer quelle pubblicità che vede sui cartelloni per strada o sulle riviste”, afferma Tosi, anche se il lavoro è chiaramente più complesso di questo, comprendendo anche la parte online e social. Tanti i cambiamenti rispetto a 20fa: primo fra tutti, l’utilizzo di unrispetto a come si affrontano i progetti.