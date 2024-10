Ilnapolista.it - Zielinski: «Preferisco giocare più avanti, nella mia posizione, ma mi adatto alle necessità della squadra»

(Di domenica 27 ottobre 2024) Autore di due gol su rigore, che non sono bastati all’Inter per battere la Juve, l’ex Napoli, Ptior, ha parlato ai microfoni di Sky «Un peccato non esser riusciti a portare a casa i 3 punti». Perché sei uscito? «Mi stavano affaticando i flessori. Il campo era non in buonissime condizioni, le gambe hanno sofferto un po’ e ho chiesto il cambio». Leggi anche: L’Inter l’ha buttata: 4-4 con la Juve. Il Napoli in fuga a più quattro (e in città si lamentano pure) Ti trovi bene in quella? «Mi sono trovato bene in quella, mapiù. C’è emergenza e gioco dove il mister mi mette. Così è stato oggi» L'articolo: «piùmia, ma mi» ilNapolista.