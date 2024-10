Zachary Levi torna ad incoraggiare i sostenitori nascosti di Trump: "È ora o mai più" (Di domenica 27 ottobre 2024) Il protagonista di Shazam!, noto fan del candidato repubblicano, ha esortato i colleghi famosi ad esporsi. Zachary Levi ha invitato i conservatori che popolano il mondo di Hollywood e che finora non si sono esposti pubblicamente a dichiarare il proprio sostegno a Donald Trump. Tra meno di due settimane, gli elettori americani andranno alle urne per fare la propria scelta. Da una parte l'ex presidente Trump, 78 anni, per i repubblicani, e dall'altra Kamala Harris, 60 anni, attuale vicepresidente, per i democratici. Chi di loro guiderà per i prossimi quattro anni gli Stati Uniti d'America? Uscire allo scoperto Se da un lato Harris ha goduto del sostegno di alcune grandi star del mondo dello spettacolo americano, Movieplayer.it - Zachary Levi torna ad incoraggiare i sostenitori nascosti di Trump: "È ora o mai più" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il protagonista di Shazam!, noto fan del candidato repubblicano, ha esortato i colleghi famosi ad esporsi.ha invitato i conservatori che popolano il mondo di Hollywood e che finora non si sono esposti pubblicamente a dichiarare il proprio sostegno a Donald. Tra meno di due settimane, gli elettori americani andranno alle urne per fare la propria scelta. Da una parte l'ex presidente, 78 anni, per i repubblicani, e dall'altra Kamala Harris, 60 anni, attuale vicepresidente, per i democratici. Chi di loro guiderà per i prossimi quattro anni gli Stati Uniti d'America? Uscire allo scoperto Se da un lato Harris ha goduto del sostegno di alcune grandi star del mondo dello spettacolo americano,

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mister Movie | Netflix ha rifiutato Il magico mondo di Harold di Zachary Levi - Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: Nel 2024, Il magico mondo di Harold, adattamento del classico libro per bambini del 1955 Harold and the Purple Crayon di Crockett Johnson, è approdato nelle sale cinematografiche degli ... (Mistermovie.it)

Zachary Levi - l’attore americano che sostiene Trump : “Così ho ‘suicidato’ la mia carriera ad Hollywood” - L’attore professionista Zachary Levi, protagonista nel film Shazam della DC comics, dopo essere intervenuto ad un Comizio Pro-Trump in Michigan a settembre giudicò la sua comparsa come un atto di “Suicidio della carriera”. A detta sua, quella è ... (Secoloditalia.it)

Zachary Levi torna ad incoraggiare i sostenitori nascosti di Trump: "È ora o mai più" - Zachary Levi ha invitato i conservatori che popolano il mondo di Hollywood e che finora non si sono esposti pubblicamente a dichiarare il proprio sostegno a Donald Trump. Tra meno di due settimane, gl ... (msn.com)

Zachary Levi sollecita il mondo di Hollywood a sostenere Trump in vista delle elezioni - Zachary Levi invita i conservatori di Hollywood a sostenere pubblicamente Donald Trump, evidenziando la paura di esporsi in un ambiente politico polarizzato e le pressioni sociali nell'industria dell' ... (ecodelcinema.com)

Zachary Levi sperava che Shazam lo rendesse il nuovo Chris Evans: 'È amareggiato' - A pochi giorni dalla pubblicazione del nuovo spot family per Shazam Fury of the Gods, il cinecomix DC con Zachary Levy torna al ... Zachary Levi, ma a che punto sono i lavori? Ad aggiornarci ... (cinema.everyeye.it)

Shazam, Zachary Levi: "Ho accettato perché pensavo che mi avrebbe trasformato nel nuovo The Rock" - L'attore era convinto di diventare il nuovo fenomeno dei blockbuster d'azione, ma le cose sono andate diversamente ... (movieplayer.it)