Volley femminile B1 La Pieralisi Jesi ci prova l’Angelini Cesena vince | 0-3

(Di domenica 27 ottobre 2024) Le romagnole passano al Palatriccoli ma il sestetto di coach Sabbatini si è opposto, a parte il primo set, ad armi pari fino alla fine, 27 ottobre 2024 –passa al Palatriccoli ma laè stata sempre in partita. Primo set in salita per il sestetto di Sabbatini conche capitalizza tutto: 18-25. Nel secondo c’è equilibrio con lene che restano sempre in scia (20-21 e poi 21-22) prima di agganciare le avversarie sul 22-22. Il coach ospite Lucchi chiama time-out sul 23-24, dopo un set-ball annullato le romagnole vincono: 23-25. Il terzo set vede la squadra di casa allungare fino al 15-10 per poi registrare il rientro di: 15-15. Si lotta punto su punto (18-18) con le ospiti che si spingono avanti sul 19-21. Sabbatini chiama time-out, la squadra reagisce in un primo momento (21-21), prima di riandare sotto 21-24.