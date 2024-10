Verdone a Festa Cinema di Roma: Vita da Carlo? "Si chiuderà con la 4° stagione, poi torno al cinema" (Di domenica 27 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 27 ottobre 2024 "Presentare a Roma la mia serie è un bellissimo regalo. Questa sera presenteremo in anteprima 4 puntate su 10 della terza stagione che uscirà a novembre. Si chiuderà con la quarta stagione, poi torno al cinema" così Carlo Verdone sul red carpet della Festa del cinema di Roma, nel giorno della chiusura della maniFestazione, per la presentazione della terza stagione di Vita da Carlo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Verdone a Festa Cinema di Roma: Vita da Carlo? "Si chiuderà con la 4° stagione, poi torno al cinema" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di domenica 27 ottobre 2024) (Agenzia Vista), 27 ottobre 2024 "Presentare ala mia serie è un bellissimo regalo. Questa sera presenteremo in anteprima 4 puntate su 10 della terzache uscirà a novembre. Sicon la quarta, poial" cosìsul red carpet delladeldi, nel giorno della chiusura della manizione, per la presentazione della terzadida. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

