Una pioggia mai vista prima La conta infinita dei danni

(Di domenica 27 ottobre 2024) RIPARBELLA Riparbella e la grande alluvione. Di quelle che non si vedevano, nelle memorie, da almeno 50 anni. Un’alluvione che il sindaco, Salvatore Neri, definisce "eccezionale". Paragonabile alla bomba d’acqua che devastò, il 23 settembre, La Gabella nel Comune di Montecatini Valdicecina. Sindaco, una nottata d’inferno per il territorio di Riparbella. "Dalle 23 di venerdì sera si è riversata sul territorio una quantità diche a memoria, da sindaco e da cittadino, non ricordo da decenni. In pochissimo tempo, 120 mm di, Ripeto, un caso eccezionale. Perché questa quantità dicaduta in due ore si riversa, solitamente, in un anno. Siamo in ginocchio". Come ha vissuto la notte? "Senza chiudere occhio. Ad ogni minuto scattava un’allerta, un’emergenza. Come essere in trincea. I numeri telefonici messi a disposizione per la comunità sono letteralmente impazziti".