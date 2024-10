Sport.quotidiano.net - Ultimissime. Torna Di Paola, a destra ci sarà Morosi. Semprini-Galligani la coppia d’attacco

(Di domenica 27 ottobre 2024) Porte scorrevoli nell’infermeria della Robur: per un bianconero che rientra, un altro è costretto a fermarsi. Il numero degli indisponibili, per Siena-Sangiovannese, rimane alto: non fanno parte dell’elenco dei convocati Tirelli, Fort, Candido, Ruggiero, Giannetti, Di Gianni e anche Soumahoro, colpito, pure lui, dalla febbre. A recuperare, invece, è stato Di(2005) che dovrebbe riprendersi il posto a sinistra della difesa. Adella linea dovrebbe agire(2004), con lacentrale, davanti a Stacchiotti (2006) (nella foto), formata da Achy e Cavallari. A centrocampo potrebbe trovare spazio il terzetto, tutta esperienza, Mastalli, Lollo, Bianchi. Per la trequarti il ballottaggio è tra Masini e Boccardi, fresco del primo gol stagionale.