Tragedia sfiorata, escursionista scivola e si ferma sul bordo di un precipizio: recuperato dal Soccorso alpino (Di domenica 27 ottobre 2024) Verso le 15.40 di domenica il Soccorso alpino di Asiago è stato attivato a seguito della chiamata di un gruppo di persone che, mentre si trovavano sotto la Calà del Sasso, in Valbrenta, avevano sentito le grida di aiuto di un escursionista, fermo sul bordo di un precipizio di 40 metri.

