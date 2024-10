Targa e palloncini in memoria di Chiara: "Sei e sarai sempre nei nostri cuori" (Di domenica 27 ottobre 2024) "Sei Chiara come l'alba, sei fresca come l'aria" inizia con le parole della celebre canzone di Vasco la dedica sulla Targa in memoria di Chiara Papini, la ragazza di soli 19 anni morta dopo essere stata investita sulle strisce pedonali in via Papa Giovanni a Lecco il 20 maggio del 2020 Leccotoday.it - Targa e palloncini in memoria di Chiara: "Sei e sarai sempre nei nostri cuori" Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) "Seicome l'alba, sei fresca come l'aria" inizia con le parole della celebre canzone di Vasco la dedica sullaindiPapini, la ragazza di soli 19 anni morta dopo essere stata investita sulle strisce pedonali in via Papa Giovanni a Lecco il 20 maggio del 2020

