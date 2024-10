Superlega, Trento ko con Perugia perde il primato in classifica (Di domenica 27 ottobre 2024) Ko e niente più primato in classifica. Una quinta giornata in salita per il Trentino Volley che fra le mura di casa cede a Perugia 1-3, dopo aver vinto il primo set. La formazione di Soli rimane a 12 punti e viene così superata da Perugia, ora a 14, e anche da Piacenza ancora vittoriosa a Padova Europa.today.it - Superlega, Trento ko con Perugia perde il primato in classifica Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ko e niente piùin. Una quinta giornata in salita per il Trentino Volley che fra le mura di casa cede a1-3, dopo aver vinto il primo set. La formazione di Soli rimane a 12 punti e viene così superata da, ora a 14, e anche da Piacenza ancora vittoriosa a Padova

