Sott’acqua per colpa di chi?. Lepore frena, ma è scontro (Di domenica 27 ottobre 2024) BOLOGNA La pioggia allenta la morsa, ma la tempesta politica non è passata. Ad aggiustare il tiro è Matteo Lepore, che smorza i toni dopo l’intervento di venerdì: il sindaco di Bologna aveva tirato in ballo le autorità competenti nella gestione dei corsi d’acqua che, sotto le Torri, hanno finito per sommergere la città. "È chiaro che siamo i primi a chiederci cosa ha fatto chi doveva gestire questi torrenti", le parole di Lepore venerdì. Ieri, invece, la precisazione: "Non vi è stata alcuna polemica nei confronti di altri enti, tanto meno valutazioni circa eventuali responsabilità. Il sindaco ha semplicemente chiarito a quali enti siano in capo le competenze di manutenzione e di interventi. Non si è mai sostenuto che i torrenti non siano stati curati, o che vi fosse stata incuria nella gestione. Nessun intento polemico". Ilrestodelcarlino.it - Sott’acqua per colpa di chi?. Lepore frena, ma è scontro Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) BOLOGNA La pioggia allenta la morsa, ma la tempesta politica non è passata. Ad aggiustare il tiro è Matteo, che smorza i toni dopo l’intervento di venerdì: il sindaco di Bologna aveva tirato in ballo le autorità competenti nella gestione dei corsi d’acqua che, sotto le Torri, hanno finito per sommergere la città. "Èaro che siamo i primi aederci cosa ha fattodoveva gestire questi torrenti", le parole divenerdì. Ieri, invece, la precisazione: "Non vi è stata alcuna polemica nei confronti di altri enti, tanto meno valutazioni circa eventuali responsabilità. Il sindaco ha semplicementearito a quali enti siano in capo le competenze di manutenzione e di interventi. Non si è mai sostenuto che i torrenti non siano stati curati, o che vi fosse stata incuria nella gestione. Nessun intento polemico".

