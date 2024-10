Serie A2 Calcio a 5, terza vittoria di fila per l'MGM 2000 (Di domenica 27 ottobre 2024) Nel derby lombardo contro l’Energy Saving Futsal, l’Mgm 2000 fa la parte del leone. La squadra di mister Pablo Parrilla entusiasma il Palafaedo e si impone per 11-3 nella terza giornata del campionato di Serie A2 contro la formazione di Bulciago, che ha comunque creato non pochi grattacapi ai Sondriotoday.it - Serie A2 Calcio a 5, terza vittoria di fila per l'MGM 2000 Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Nel derby lombardo contro l’Energy Saving Futsal, l’Mgmfa la parte del leone. La squadra di mister Pablo Parrilla entusiasma il Palafaedo e si impone per 11-3 nellagiornata del campionato diA2 contro la formazione di Bulciago, che ha comunque creato non pochi grattacapi ai

