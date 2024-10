Schianto tra tre macchine: è tragedia. Ci sono bambini (Di domenica 27 ottobre 2024) Cologno al Serio – Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 27 ottobre, sulla Cremasca – SP ex SS 591, nel tratto tra Cologno al Serio e Morengo. Un uomo ha perso la vita nello Schianto che ha coinvolto tre auto. L’allarme è stato lanciato intorno alle 13:30 e, al momento, le informazioni sull’accaduto sono ancora frammentarie. Coinvolte tre auto, deceduto un uomo Secondo la prima ricostruzione della Polizia stradale di Bergamo, l’uomo, che viaggiava in direzione Cologno, si sarebbe scontrato frontalmente con una seconda auto a bordo della quale viaggiava una famiglia composta da madre, padre e due bambini. Per evitare l’impatto, una terza vettura, una Fiesta, è finita fuori dalla carreggiata. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, che sarebbe morto sul colpo. Thesocialpost.it - Schianto tra tre macchine: è tragedia. Ci sono bambini Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Cologno al Serio – Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, domenica 27 ottobre, sulla Cremasca – SP ex SS 591, nel tratto tra Cologno al Serio e Morengo. Un uomo ha perso la vita nelloche ha coinvolto tre auto. L’allarme è stato lanciato intorno alle 13:30 e, al momento, le informazioni sull’accadutoancora frammentarie. Coinvolte tre auto, deceduto un uomo Secondo la prima ricostruzione della Polizia stradale di Bergamo, l’uomo, che viaggiava in direzione Cologno, si sarebbe scontrato frontalmente con una seconda auto a bordo della quale viaggiava una famiglia composta da madre, padre e due. Per evitare l’impatto, una terza vettura, una Fiesta, è finita fuori dalla carreggiata. I soccorritori arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, che sarebbe morto sul colpo.

