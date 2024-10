Secoloditalia.it - Santanchè presenta il G7 del turismo e spiega lo stop agli Airbnb: “Servono regole uguali”

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) ”Per il G7 delstiamo lavorando con gli altri Paesi per preparare un documento comune. Al centro l’impatto dell’Ia, bisogna ribadire che mettiamo al centro l’uomo, e ilche oltre ad essere una opportunità di sviluppo socio-economico è anche costruttore di pace, importante ricordarlo in questo periodo”. A tre settimane dall’appuntamento internazionale in città il ministro del, Daniela, traccia la direzione sul, in un’intervista al ‘Corriere Fiorentino’.sul G7 del: i flussi non vanno subiti ma gestiti ”Nei giorni prima ci sarà il forum con le associazioni di categoria che rapno proprio i cittadini e poi ci sarà anche l’associazione degli inquilini. Anzi credo che la nostra cifra sia proprio il dialogo e il confronto, il mio obiettivo principale è l’ascolto”.