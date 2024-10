Rai: fonti Chigi, Report non lo vediamo in onda, figuriamoci in anteprima (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (LaPresse) – “È assurdo che si sia costretti a smentire l’ennesima notizia inventata dalla stampa, segnatamente dal Fatto Quotidiano che oggi ha scritto che Palazzo Chigi sarà informato in anticipo sui contenuti della puntata di Report in onda stasera. Tranquillizziamo l’Usigrai: Report non lo vediamo in onda, figuriamoci in anteprima, e di domenica, a Palazzo Chigi”. Così fonti di Palazzo Chigi dopo che si era diffusa la voce secondo la quale la puntata di questa sera di Report sarebbe stata visionata in anteprima nella sede del governo. “Ora però – aggiungono le stesse fonti – ci aspettiamo che l’Usigrai, uno dei sindacati dei giornalisti del servizio pubblico, che crediamo abbia a cuore la credibilità della categoria, chieda conto di questa menzogna scritta da alcuni colleghi della carta stampata”. Lapresse.it - Rai: fonti Chigi, Report non lo vediamo in onda, figuriamoci in anteprima Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (LaPresse) – “È assurdo che si sia costretti a smentire l’ennesima notizia inventata dalla stampa, segnatamente dal Fatto Quotidiano che oggi ha scritto che Palazzosarà informato in anticipo sui contenuti della puntata diinstasera. Tranquillizziamo l’Usigrai:non loinin, e di domenica, a Palazzo”. Cosìdi Palazzodopo che si era diffusa la voce secondo la quale la puntata di questa sera disarebbe stata visionata innella sede del governo. “Ora però – aggiungono le stesse– ci aspettiamo che l’Usigrai, uno dei sindacati dei giornalisti del servizio pubblico, che crediamo abbia a cuore la credibilità della categoria, chieda conto di questa menzogna scritta da alcuni colleghi della carta stampata”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mic: fonti P.Chigi, 'Report? Non lo vediamo in onda, figurarsi in anticipo' - Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "È assurdo che si sia costretti a smentire l'ennesima notizia inventata dalla stampa, segnatamente dal Fatto Quotidiano che oggi ha scritto che Palazzo Chigi sarà informato ... (lanuovasardegna.it)

Usigrai: Report visionato a Palazzo Chigi prima della messa in onda? La Rai smentisca. - Usigrai: Report visionato a Palazzo Chigi prima della messa in onda? La Rai smentisca. (agenziagiornalisticaopinione.it)

Rai: Sangiuliano-Boccia, a Report la foto della ferita alla testa. Usigrai: “Grave se Palazzo Chigi ha visto puntata in anteprima” - L’anticipazione di Report: la ferita alla testa dell’ex ministro Sangiuliano che, secondo l’accusa, sarebbe stata provocata da Maria Rosaria Boccia (Foto diffusa da Report/Rai) ... (firenzepost.it)

USIGRAI * PROGRAMMA “REPORT” – RANUCCI: «È STATO VISIONATO A PALAZZO CHIGI PRIMA DELLA MESSA IN ONDA? SE SÌ, LA RAI SMENTISCA» - Usigrai: Report visionato a Palazzo Chigi prima della messa in onda? La Rai smentisca. Solo nella tv di stato di un Paese illiberale potrebbe accadere una cosa del genere. Per questa ragione, a tutele ... (agenziagiornalisticaopinione.it)