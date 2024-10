.com - Promozione / Moschella risponde a Rossini: 1-1 tra Biagio Nazzaro e S. Orso

Leggi tutta la notizia su .com

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un pari giusto a Chiaravalle, con un gol per tempo. Ottaviani sfiora il colpo del ko in pieno recupero.tti e fanesi restano vicino al quinto posto CHIARAVALLE, 27 ottobre 2024 –apre,chiude: finisce 1-1 traChiaravalle e S.. La squadra di Bedetti, passata in vantaggio a fine primo tempo con, viene ripresa a 7 minuti dal termine dalla rete di. In pieno recupero, Ottaviani di testa quasi regala aitti la terza vittoria consecutiva, ma i rossoblù si devono accontentare del quinto risultato utile, che li mantiene a 2 punti dal quinto posto in classifica nel girone A di. Primo tempo Nel primi 20 minuti le due formazioni si studiano e non riescono a impensierire i portieri.