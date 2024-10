Paura durante la partita di calcetto: 16enne in ospedale dopo aver battuto testa e schiena cadendo a terra (Di domenica 27 ottobre 2024) ANCONA – Spavento al campo di calcetto nei pressi del parco della Pace, dove è intervenuta la Croce Gialla per prestare soccorso ad un sedicenne. L’adolescente, durante una partita di calcetto amatoriale, è caduto a terra riportando un trauma alla testa ed alla regione superiore della colonna Anconatoday.it - Paura durante la partita di calcetto: 16enne in ospedale dopo aver battuto testa e schiena cadendo a terra Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) ANCONA – Spavento al campo dinei pressi del parco della Pace, dove è intervenuta la Croce Gialla per prestare soccorso ad un sedicenne. L’adolescente,unadiamatoriale, è caduto ariportando un trauma allaed alla regione superiore della colonna

