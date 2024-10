Pattinaggio di Figura, Mezzaluna Cup: arrivano due vittorie e sei podi per gli atleti italiani (Di domenica 27 ottobre 2024) Oltre al Nepela Trophy (dove il movimento italiano ha conseguito una tripletta senza precedenti nella gara maschile e un podio nella competizione femminile), il weekend del 25-27 ottobre ha proposto altri appuntamenti del settore Pattinaggio di Figura nei quali i pattinatori azzurri hanno recitato ruoli da protagonisti. Ad Halifax (Nuova Scozia) è andato in scena Skate Canada, secondo evento dell’ISU Grand Prix, massimo circuito internazionale della disciplina. A esso ha preso parte Gabriele Frangipani (Fiamme Oro), il quale ha concluso in sesta posizione con il punteggio totale di 222.57. È stato pertanto conseguito un buon piazzamento, nonostante il ventiduenne azzurro abbia vissuto una tappa complicata sui salti, soprattutto in relazione ai quadrupli, gli elementi di maggior valore del programma. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Oltre al Nepela Trophy (dove il movimento italiano ha conseguito una tripletta senza precedenti nella gara maschile e uno nella competizione femminile), il weekend del 25-27 ottobre ha proposto altri appuntamenti del settoredinei quali i pattinatori azzurri hanno recitato ruoli da protagonisti. Ad Halifax (Nuova Scozia) è andato in scena Skate Canada, secondo evento dell’ISU Grand Prix, massimo circuito internazionale della disciplina. A esso ha preso parte Gabriele Frangipani (Fiamme Oro), il quale ha concluso in sesta posizione con il punteggio totale di 222.57. È stato pertanto conseguito un buon piazzamento, nonostante il ventiduenne azzurro abbia vissuto una tappa complicata sui salti, soprattutto in relazione ai quadrupli, gli elementi di maggior valore del programma.

Pattinaggio di Figura, tappa nella Repubblica Slovacca - I pattinatori azzurri sono stati protagonisti dell'ottava tappa dell'ISU Challenger Series, disputatasi nella capitale slovacca. Grassl, Memola e Circelli hanno firmato una tripletta senza precedenti ... (ladigetto.it)

