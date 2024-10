Pallamano A Gold / Un’altra sconfitta per il Camerano: 34-18 del Cassano Magnago (Di domenica 27 ottobre 2024) Partita a senso unico in Lombardia per i ragazzi di Rui Carvalho contro la vice-capolista, che segna 34 gol ad Anzaldo e Rossi Camerano, 27 ottobre 2024 – La Pallamano Camerano viene battuta in casa del Cassano Magnago per 34-18. Un match in cui i gialloblu hanno fatto fatica contro la compagine dell’ex Matteo Bellotti, una delle principali forze del torneo. Infatti già nel primo tempo i padroni di casa hanno scavato il solco, con i ragazzi di coach Rui Carvalho costretti ad inseguire: dopo un tentativo di ricucire lo strappo al 20’ sull’8-5, negli ultimi dieci minuti i padroni di casa hanno allungato fino al 16-7 dell’intervallo lungo. Stesso canovaccio nella ripresa, con la Pallamano Camerano sempre costretta ad inseguire nel tentativo di recuperare il break, con la compagine di Bellotti capace di allungare nella seconda metà del secondo tempo fino a toccare il 34-18 finale. .com - Pallamano A Gold / Un’altra sconfitta per il Camerano: 34-18 del Cassano Magnago Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 27 ottobre 2024) Partita a senso unico in Lombardia per i ragazzi di Rui Carvalho contro la vice-capolista, che segna 34 gol ad Anzaldo e Rossi, 27 ottobre 2024 – Laviene battuta in casa delper 34-18. Un match in cui i gialloblu hanno fatto fatica contro la compagine dell’ex Matteo Bellotti, una delle principali forze del torneo. Infatti già nel primo tempo i padroni di casa hanno scavato il solco, con i ragazzi di coach Rui Carvalho costretti ad inseguire: dopo un tentativo di ricucire lo strappo al 20’ sull’8-5, negli ultimi dieci minuti i padroni di casa hanno allungato fino al 16-7 dell’intervallo lungo. Stesso canovaccio nella ripresa, con lasempre costretta ad inseguire nel tentativo di recuperare il break, con la compagine di Bellotti capace di allungare nella seconda metà del secondo tempo fino a toccare il 34-18 finale.

