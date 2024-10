NBA 2K25 best of | I migliori 25 giocatori dell’NBA secondo i ragazzi di Visual Concepts (Di domenica 27 ottobre 2024) Con l’uscita di NBA 2K25, molti appassionati di basket sono rimasti delusi dal rating dato dagli sviluppatori del gioco ad alcuni dei loro giocatori preferiti, mentre altri sono rimasti piacevolmente colpiti per alcuni punti dati ad altri giocatori meno “conosciuti”. Scopriamo insieme la lista dei migliori 25 giocatori del nuovo capitolo della serie 2K: 1.Nikola Jokic – 97 Il centro d ei Denver Nuggets, Nikola Jokic, si conferma ancora una volta al vertice con un punteggio di 97. Il due volte MVP ha una capacità straordinaria di gestire il gioco da ogni parte del campo, unendo visione, tiro e tecnica sublime e, inoltre, la sua abilità nei passaggi e nei rimbalzi lo rende uno dei giocatori più completi della lega. 2. Luka Doncic – 97 Il talento dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, condivide il titolo di miglior giocatore con Jokic. Esports247.it - NBA 2K25 best of | I migliori 25 giocatori dell’NBA secondo i ragazzi di Visual Concepts Leggi tutta la notizia su Esports247.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Con l’uscita di NBA, molti appassionati di basket sono rimasti delusi dal rating dato dagli sviluppatori del gioco ad alcuni dei loropreferiti, mentre altri sono rimasti piacevolmente colpiti per alcuni punti dati ad altrimeno “conosciuti”. Scopriamo insieme la lista dei25del nuovo capitolo della serie 2K: 1.Nikola Jokic – 97 Il centro d ei Denver Nuggets, Nikola Jokic, si conferma ancora una volta al vertice con un punteggio di 97. Il due volte MVP ha una capacità straordinaria di gestire il gioco da ogni parte del campo, unendo visione, tiro e tecnica sublime e, inoltre, la sua abilità nei passaggi e nei rimbalzi lo rende uno deipiù completi della lega. 2. Luka Doncic – 97 Il talento dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, condivide il titolo di miglior giocatore con Jokic.

