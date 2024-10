Sport.quotidiano.net - Montevarchi, altro derby. Rufini osservato speciale

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di domenica 27 ottobre 2024) di Giustino BonciIn campionato l’Aquila e il Figline si affronteranno "solo" per la diciannovesima volta, come ricordano gli statistici del calcio valdarnese Leonardo De Nicola e Dimitri Lepri. Non una sfida classica, dunque, come quella di domenica prossima quando al Fedini andrà in scena il 79°del Valdarno tra la Sangiovannese e il, il numero 105 complessivo, Coppa Italia e Coppa Volpi comprese. Al Brilli Peri, dove otto giorni fa i ragazzi di Nico Lelli hanno centrato la netta affermazione sul Terranuova Traiana, arriva un avversario ostico, spesso maldigerito di recente dagli aquilotti e abilissimo nel contenere e ripartire.