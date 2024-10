Milan-Napoli, Abraham non ce la fa. Jovic in dubbio. Assente Gabbia | PM NEWS (Di domenica 27 ottobre 2024) Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Tammy Abraham non è stato recuperato per la sfida tra Milan e Napoli. Jovic in dubbio Pianetamilan.it - Milan-Napoli, Abraham non ce la fa. Jovic in dubbio. Assente Gabbia | PM NEWS Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Tammynon è stato recuperato per la sfida train

