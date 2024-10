Strumentipolitici.it - Mentre Zelensky gira l’Europa col suo "piano”, l’esercito ucraino si sfalda

(Di domenica 27 ottobre 2024) Washington sta mandando urgentemente un altro pacchetto di assistenza militare: ma chi userà queste armi se ci sono sempre meno soldati? E se quelli al fronte cercano di disertare o di darsi come prigionieri? E se i civili non vogliono vestire la divisa? Ai vertici di Kiev sembra stiano scoprendo l’amara risposta. Mobilitazione fallita Che la mobilitazione forzata fosse destinata a fallire, a Kiev lo avevano visto già all’inizio di quest’anno. Come esempio, il giornale canadese The Globe and Mail racconta gli stratagemmi con cui i cittadini ucraini cercano di avvertirsi tra loro dell’arrivo imminente dei reclutatori in un certo paese o una certa zona, in modo che i probabili coscritti si nascondano o fuggano in tempo. E contemporaneamente cresce il risentimento delle famiglie di coloro che sono già al fronte e non riescono a ritornare nemmeno per una breve licenza.