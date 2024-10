Meloni: dossieraggi sono intollerabili (Di domenica 27 ottobre 2024) 12.40 "Le inchieste dicono che il dossieraggio su di me è cominciato già alla fine del governo Draghi, quando si capiva che sarei potuta andare al governo. Mi aspetto che la magistratura vada avanti fino in fondo". Così la premier Meloni nel nuovo libro di Vespa in uscita a fine mese. "Nella migliore delle ipotesi -spiegaalla base di questo lavoro c'è un sistema di ricatto, ma nella peggiore siamo davanti al reato di eversione. Nessuno Stato di diritto può tollerare una cosa del genere". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di domenica 27 ottobre 2024) 12.40 "Le inchieste dicono che ilo su di me è cominciato già alla fine del governo Draghi, quando si capiva che sarei potuta andare al governo. Mi aspetto che la magistratura vada avanti fino in fondo". Così la premiernel nuovo libro di Vespa in uscita a fine mese. "Nella migliore delle ipotesi -spiegaalla base di questo lavoro c'è un sistema di ricatto, ma nella peggiore siamo davanti al reato di eversione. Nessuno Stato di diritto può tollerare una cosa del genere".

