Mathieu van der Poel vince il Criterium de la Nucia Poi batte Sebastien Loeb al volante!

(Di domenica 27 ottobre 2024)van derha vinto ilde la, evento andato in scena ad Alicante (Spagna). Il fuoriclasse olandese ha chiuso la corsa a punti al secondo posto e poi si è imposto nella gara a eliminazione, meritandosi così il successo in questa kermesse organizzata dalla squadra locale Podium Sports Club. L’alfiere della Alpecin-Deceuninck era stato sorprendentemente anticipato da Pablo Castrillo nella prima prova, ma poi il neo-acquisto della Movistar è uscito prematuramente nell’eliminazione e il Campione del Mondo di ciclocross e di gravel è riuscito ad avere la meglio anticipando Luis Angel Mate nella volata finale. A seguire il 29enne nativo di Kapellen, che in questa stagione ha vinto Parigi-Roubaix e Giro delle Fiandre (senza dimenticarsi del terzo posto alla Liegi-Bastogne-Liegi e del bronzo iridato), ha preso parte a una sfida bici contro automobile.