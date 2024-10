Manager italiano lascia Stellantis, sarà ceo di Byd auto Spagna (Di domenica 27 ottobre 2024) L'italiano Alberto De Aza è stato nominato ceo del gruppo cinese specializzato in auto elettriche Byd in Spagna e in Portogallo. De Aza ha un passato nel gruppo Stellantis e, prima ancora, uno più lungo in Fca. Solo poche settimane fa, il Manager italiano era stato nominato direttore generale di Peugeot Spagna. Con questa decisione De Aza lascia quindi il gruppo Stellantis e sostituisce Jordi Cuesta, che aveva lasciato il suo ruolo in Byd Spagna per "motivi personali". Quotidiano.net - Manager italiano lascia Stellantis, sarà ceo di Byd auto Spagna Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) L'Alberto De Aza è stato nominato ceo del gruppo cinese specializzato inelettriche Byd ine in Portogallo. De Aza ha un passato nel gruppoe, prima ancora, uno più lungo in Fca. Solo poche settimane fa, ilera stato nominato direttore generale di Peugeot. Con questa decisione De Azaquindi il gruppoe sostituisce Jordi Cuesta, che avevato il suo ruolo in Bydper "motivi personali".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manager italiano lascia Stellantis, sarà ceo di Byd auto Spagna - L'italiano Alberto De Aza è stato nominato ceo del gruppo cinese specializzato in auto elettriche Byd in Spagna e in Portogallo. De Aza ha un passato nel gruppo Stellantis e, prima ancora, uno più lun ... (quotidiano.net)

Antonella Bruno a capo di Stellantis in Italia, chi è la manager di Pinerolo ex pallavolista che guiderà le attività italiane - Dagli esordi in Ford fino a diventare responsabile dei brand Jeep e Peugeot in Europa, Antonella Bruno, classe 1971, è stata scelta da Tavares come managing director di Stellantis in Italia ... (msn.com)

Maxi stipendio per il CEO di Stellantis, mentre i dipendenti sono in cassa integrazione - Carlos Tavares di Stellantis è il CEO più pagato in Italia nel 2023, con un guadagno di 23,47 milioni di euro. (drcommodore.it)

Tavares via subito da Stellantis con buonuscita mostruosa? Indiscrezione boom - Stando a rumor automotive, il manager lusitano andrebbe immediatamente via dal Gruppo euroamericano, anziché nel 2026. In cambio di 100 milioni di euro. (motorisumotori.it)