Maltempo persistente in Sardegna: allerta arancione e rischi meteorologici (Di domenica 27 ottobre 2024) La Sardegna è nuovamente sotto il giogo di condizioni meteorologiche avverse. La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino che segnala un allerta arancione per le aree già devastate nelle ultime ore da piogge intense e torrenziali. Secondo le previsioni, dalle 14 di oggi e fino alle 18 di domani, lunedì 28 ottobre, l'isola dovrà affrontare un'ondata di temporali con un significativo rischio idrogeologico e idraulico, concentrandosi principalmente sull'Iglesiente e il Campidano. Il livello di allerta scende a giallo per le zone di Montevecchio Pischinappiu e Flumendosa Flumineddu. Queste notizie si ampliano nel contesto di una stagione in cui le avversità climatiche sembrano farsi sempre più frequenti.

