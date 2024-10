Inter-Juventus, ultras nerazzurri: “I fatti determinano chi siamo, ci interessa solo la nostra fede” (Di domenica 27 ottobre 2024) In occasione del match di Serie A tra Inter e Juventus, il tifo organizzato nerazzurro ha scritto un messaggio sulla fanzine ufficiale. La ex Curva Nord, ora ‘Secondo Anello Verde‘ ha ribadito la propria posizione dopo l’inchiesta ultras, parlando di un “nuovo inizio” e chiamando a raccolta i sostenitori dell’Inter: “Lasciamo tutto quello che è successo a chi di dovere, a noi Interessano i nostri colori, la nostra fede e l’unico nostro amore ovvero l’Inter. I social torneranno a essere usati con dovuta parsimonia, dato che nel nostro mondo sono le azioni e i fatti a determinare chi siamo“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) In occasione del match di Serie A tra, il tifo organizzato nerazzurro ha scritto un messaggio sulla fanzine ufficiale. La ex Curva Nord, ora ‘Secondo Anello Verde‘ ha ribadito la propria posizione dopo l’inchiesta, parlando di un “nuovo inizio” e chiamando a raccolta i sostenitori dell’: “Lasciamo tutto quello che è successo a chi di dovere, a noiessano i nostri colori, lae l’unico nostro amore ovvero l’. I social torneranno a essere usati con dovuta parsimonia, dato che nel nostro mondo sono le azioni e ia determinare chi“.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gazzetta - Inchiesta ultras, per l'Inter improbabile una penalizzazione in classifica - L'Inter non dovrebbe essere penalizzata in classifica per i fatti riguardanti l'inchiesta sugli ultras della squadra nerazzurra. Come riportato da "La Gazzetta dello Sport", esiste il precedente ... (tuttojuve.com)

“Sanzioni importanti per l’Inter”: sentenza per il caso Ultras - Guai in arrivo per l'Inter che presto dovrà rispondere del caso Ultras: nuovo terremoto per il calcio italiano ... (calciomercatonews.com)

Inchiesta Curve, i pm: "Gli ultras nerazzurri chiedevano armi e addestramento dopo i fatti di Inter-Barça 2019" - Indagine ultras. Inzaghi, Calabria e Skriniar rischiano la squalifica: i dettagli (TUTTO mercato WEB) Nel maxi blitz di ieri, che ha portato all'arresto di 19 persone e con al centro le indagini ... (informazione.it)

Inter, spettro commissario. Ultras, contro la Juve reclutati paramilitari nazi! - Intanto la riunione degli ultras nerazzurri di giovedì sera al Baretto ... poi presenti il 4 febbraio a San Siro in occasione di Inter-Juventus, quando poi circa 150 incappucciati, armati ... (tuttosport.com)