Infermeria piena per Inter-Juventus: oltre un anno di stop

(Di domenica 27 ottobre 2024) L’ospita al ‘Meazza’ lanel sempre attesissimo Derby d’Italia tra le due grandi del calcio italiano: quanti assenti per Simone Inzaghi e Thiago Motta Riflettori puntati su San Siro oggi pomeriggio per, ‘Clasico’ per eccellenza tra le due grandi rivali del calcio italiano. Koopmeiners, assente contro l’(LaPresse) – Calciomercato.itL’campione d’Italia arriva alla sfida davanti un punto in campionato, dopo aver sorpasso la Juve anche nella classifica del gruppone unico della Champions League, ma dovrà fare a meno del faro Calhanoglu nel centrocampo di Simone Inzaghi. Al pari del turco non ci sarà neanche Acerbi al centro della difesa, con l’allenatore nerazzurro che proverà a recuperare entrambi per il turno infrasettimanale in casa dell’Empoli, altrimenti per la successiva sfida casalinga del prossimo weekend contro il Venezia.