Gaeta.it - Il paradiso delle Signore anticipazioni prossima settimana: Marta si schiera contro il padre

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le nuove puntate de “Il”: intrighi e colpi di scena con la clamorosa presa di posizione diLe nuove puntate de “Il”, in onda dal 4 all’8 novembre, promettono di essere ricche di colpi di scena e intrighi che terranno incollati allo schermo milioni di telespettatori. Al centro della narrazione troviamoGuarnieri, determinata a smascherare suoUmberto, coinvolto nella truffa Hofer. La popolarità de “Il” continua a crescere, confermandosi come uno dei programmi di punta di Rai 1. La soap opera vanta una media di 1,6 milioni di spettatori per episodio, raggiungendo picchi di share del 23% durante la messa in onda.