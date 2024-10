Dilei.it - Il Grande Fratello salta al lunedì: cosa va in onda al suo posto

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ilale si sposta al martedì per fare spazio a Diletta Leotta e a La Talpa. Queste sono le ultime indiscrezioni sui palinsesti Mediaset, che ancora una volta toccano ilin particolare, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Perché ilcambia giorno Da metà novembre, secondo quanto anticipato da TvBlog, ilcambia il giorno di messa in. L’appuntamento fisso alfa spazio a La Talpa, lo show pronto a tornare indopo anni con la conduzione di Diletta Leotta. Non è la prima volta che il GF viene toccato da numerosi cambi di programmazione, considerando che è stato già praticamente dimezzato,ndo l’appuntamento doppio del giovedì. Che, però, dovrebbe tornare dopo Natale.