Sport.quotidiano.net - I grigiorossi tornano a vincere allo Zini. Vola la Cremonese. Funziona la cura Corini

(Di domenica 27 ottobre 2024) Latorna alla vittoria in casa dopo due mesi di astinenza: 2-1 alla Salernitana, con nota di merito per Vazquez protagonista in entrambe le azioni col solito mancino geniale. Sono bastate poco più di due settimane a Eugenioper riportare entusiasmoe rilanciare la squadra verso i posti nobili della classifica (terzo posto a soli tre punti). "La vittoria è fondamentale per la classifica, per l’identità che stiamo costruendo, per un ambiente e una società che sono ambiziosi". Il tecnico bresciano lo ha fatto senza particolari rivoluzioni, a dimostrazione che per invertire il ruolino di marcia negativo fosse necessario in parte ripensare all’idea di gioco offensivo portata all’estremo che da anni è il marchio di fabbrica di Giovanni Stroppa.