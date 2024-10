Georgia, Sogno georgiano vince elezioni, unione opposizioni sconfitta. Sondaggisti nel panico (Di domenica 27 ottobre 2024) Il partito di governo della Georgia, il Sogno Georgiano, ha vinto le elezioni legislative che lo vedevano contrapposto alla coalizione di opposizione filo-europea. Ad annunciarlo è stata questa mattina la Commissione elettorale di Tblisi. La forza politica filo-russa ha ottenuto il 54,08% dei voti, contro il 37,58% della controversa aggregazione nata per scalzarla, secondo il Georgia, Sogno Georgiano vince elezioni, unione opposizioni sconfitta. Sondaggisti nel panico L'Identità. Lidentita.it - Georgia, Sogno georgiano vince elezioni, unione opposizioni sconfitta. Sondaggisti nel panico Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il partito di governo della, ilno, ha vinto lelegislative che lo vedevano contrapposto alla coalizione di opposizione filo-europea. Ad annunciarlo è stata questa mattina la Commissione elettorale di Tblisi. La forza politica filo-russa ha ottenuto il 54,08% dei voti, contro il 37,58% della controversa aggregazione nata per scalzarla, secondo ilnonelL'Identità.

