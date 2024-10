Follia Snapdragon 8 Elite: ci aspettano settimane ricche di lanci, si parte a razzo (Di domenica 27 ottobre 2024) Quella del 28 ottobre 2024 sarà una settimana ricchissima di nuovi lanci, oltre a quelli di Apple. Xiaomi, HONOR, OnePlus e a seguire REALME, ASUS e non solo. Ecco le date da segnare sul calendario. L'articolo Follia Snapdragon 8 Elite: ci aspettano settimane ricche di lanci, si parte a razzo proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Follia Snapdragon 8 Elite: ci aspettano settimane ricche di lanci, si parte a razzo Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Quella del 28 ottobre 2024 sarà una settimana ricchissima di nuovi, oltre a quelli di Apple. Xiaomi, HONOR, OnePlus e a seguire REALME, ASUS e non solo. Ecco le date da segnare sul calendario. L'articolo: cidi, siproviene da TuttoAndroid.

