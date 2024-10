Inter-news.it - Ferrara: «Inter, il linguaggio del corpo parla. Visto un bel gesto»

(Di domenica 27 ottobre 2024)-Juventus ha lasciato uno strano sapore in bocca ai tifosi nerazzurri ma ha regalato anche tante emozioni agli amanti del calcio. Al termine del match l’ex calciatore Ciroespone il proprio punto di vista, evidenziando una serie di particolarità viste in campo. NESSUN EGOISMO – Ciroanalizza un serie di momenti indicativi di-Juventus, a parte dalla prestazione di un nerazzurro: «Piotr Zielinski ha calciato il rigore per ben due volte ma lui ha esperienza e qualità per farlo, ed è anche abituato. A me è piaciuto tanto per la personalità che ha avuto. In alcuni momenti della gara i nerazzurri hanno sofferto alcune ripartenze da parte della Juventus però tutto sommato secondo me Zielinski ha fatto un’ottima partita.