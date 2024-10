F1 GP Messico Vasseur | Non mi aspettavo la pole una bella sorpresa

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) “Andiamo molto meglio sul passo gara, non milaposition. Unapositiva, ottimo lavoro di Carlos che ha fatto due giri che lo avrebbero portato inposition. Charles non era molto contento del suo giro, ma è comunque vicino a Norris e siamo in lotta per domani“. Così Frederic, team principal della Ferrari, ai microfoni di Sky al termine delle qualifiche del Gran Premio del. “Siamo in una buona dinamica dopo Austin, laposition inoggi ci dà tanta energia. La cosa più importante per la strategia è avere un buon passo e come si sa inc’è il rettilineo più lungo del calendario, per cui non è scontato essere primi alla curva 1, ma è meglio essere in. Per la gara, avevamo un buon passo ieri, spero che riusciremo a mantenere lo stesso approccio anche domani”, conclude.