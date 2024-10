Elezioni Uruguay: si vota per il presidente, il Parlamento e due referendum (Di domenica 27 ottobre 2024) Aperte le urne per le Elezioni in Uruguay. Si vota per eleggere il presidente e il Parlamento. I cittadini sono chiamati alle urne anche per due referendum. Elezioni Uruguay: aperte le urne Aperte le urne in Uruguay per le Elezioni presidenziali e parlamentari. I candidati per la presidenza sono 11, ma secondo i sondaggi la Periodicodaily.com - Elezioni Uruguay: si vota per il presidente, il Parlamento e due referendum Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 27 ottobre 2024) Aperte le urne per lein. Siper eleggere ile il. I cittadini sono chiamati alle urne anche per due: aperte le urne Aperte le urne inper lepresidenziali e parlamentari. I candidati per la presidenza sono 11, ma secondo i sondaggi la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Uruguay: oggi si vota e il centrosinistra è favorito con Orsi, nel segno di Mujica - Dopo il governo conservatore di Lacalle Pou, il Paese sudamericano sta per ridare fiducia alla coalizione progressista: Yamandu Orsi, nuovo leader del Frente Amplio, potrebbe vincere già al primo turn ... (firstonline.info)

Elezioni Uruguay: si vota per il presidente, il Parlamento e due referendum - Aperte le urne in Uruguay per le elezioni ... dovesse ottenere più del 50% dei voti, i primi due per numero di preferenze andrebbero al ballottaggio, fissato per il 24 novembre. Per quanto riguarda le ... (periodicodaily.com)

Elezioni Uruguay, si vota per il presidente, il Parlamento e due referendum: lo scenario - Leggi su Sky TG24 l'articolo Elezioni Uruguay, si vota per il presidente, il Parlamento e due referendum: lo scenario ... (tg24.sky.it)

Elecciones en Uruguay: hoy votamos y la centroizquierda se ve favorecida con Orsi, en nombre de Mujica - Después del gobierno conservador de Lacalle Pou, el país sudamericano está a punto de recuperar la confianza en la coalición progresista: Yamandu Orsi, nuevo líder del Frente Amplio, podría ganar ya e ... (firstonline.info)