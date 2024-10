Dossieraggi, Crosetto: "Capire se esiste un filo rosso" (Di domenica 27 ottobre 2024) Il ministro Crosetto ha pubblicato una lunga riflessione sul caso dei Dossieraggi: "Rendere impossibile l'utilizzo delle banche dati per scopi che non siano quelli autorizzati" Ilgiornale.it - Dossieraggi, Crosetto: "Capire se esiste un filo rosso" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il ministroha pubblicato una lunga riflessione sul caso dei: "Rendere impossibile l'utilizzo delle banche dati per scopi che non siano quelli autorizzati"

