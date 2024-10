Arrestato il ’grossista della droga’. In centro con ecstasy, Lsd e ketamina (Di domenica 27 ottobre 2024) È stato fermato in centro storico a Città di Castello e trovato in possesso di alcune dosi di Mdma e hashish, poi nella sua abitazione sono state sequestrate altre dosi di ketamina e francobolli imbevuti di Lsd. Ha 30 anni e vive ad Arezzo l’uomo Arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia tifernate secondo i quali la sua presenza nel territorio altotiberino era legata proprio allo smercio di queste droghe. Il trentenne, con precedenti di polizia alle spalle, è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel corso di un mirato servizio di controllo proprio nel centro storico predisposto dai militari dell’Arma per il contrasto del fenomeno dello spaccio di droga. I carabinieri hanno fermato l’uomo mentre si aggirava nel cuore della notte tra i vicoli del centro. Lanazione.it - Arrestato il ’grossista della droga’. In centro con ecstasy, Lsd e ketamina Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) È stato fermato instorico a Città di Castello e trovato in possesso di alcune dosi di Mdma e hashish, poi nella sua abitazione sono state sequestrate altre dosi die francobolli imbevuti di Lsd. Ha 30 anni e vive ad Arezzo l’uomoin flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo Operativo e RadiomobileCompagnia tifernate secondo i quali la sua presenza nel territorio altotiberino era legata proprio allo smercio di queste droghe. Il trentenne, con precedenti di polizia alle spalle, è ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto nel corso di un mirato servizio di controllo proprio nelstorico predisposto dai militari dell’Arma per il contrasto del fenomeno dello spaccio di droga. I carabinieri hanno fermato l’uomo mentre si aggirava nel cuorenotte tra i vicoli del

