28 Years Later: svelati i primi dettagli della trama dell'atteso sequel (Di domenica 27 ottobre 2024) Una star del film ha rivelato i primi dettagli della trama del sequel 28 Years Later. L'atteso sequel di 28 giorni dopo, 28 Years Later, ha appena ricevuto due importanti aggiornamenti da una delle sue star. Parlando con IndieWire, Ralph Fiennes ha rivelato che il film, che è uno dei tre seguiti di 28 giorni dopo, è già stato girato. Inoltre, Fiennes ha rivelato che 28 Years Later sarà incentrato su un ragazzo alla ricerca di un medico per aiutare la madre morente, quasi tre decenni dopo la peste iniziale del primo film. 28 anni dopo: ecco in che modo si ricollegherà a 28 giorni dopo Le anticipazioni sulla trama "Si tratta di tre film in

