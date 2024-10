Oasport.it - WTA Tokyo 2024, risultati 26 ottobre: la finale sarà tra Zheng Qinwen e Sofia Kenin

(Di sabato 26 ottobre 2024) Le semifinali dei Pan Pacific Opendi tennis sono andate in scena nella mattinata italiana e sono state così definite le finaliste del torneo di categoria WTA 500 in corso sul cemento outdoor di, in Giappone: a sfidarsi per il titolo domani saranno la numero 1 del tabellone, la cinese, e la wild card statunitense. Nella parte alta del tabellone la numero 1 del seeding, la cinese, piega la russa Diana Shnaider, testa di serie numero 6, con lo score di 7-6 (5) 6-3 in un’ora e 49 minuti di gioco. Nel primo set la cinese scappa via sul 4-0 dopo aver centrato il break sia nel primo che nel terzo game, ma la russa accorcia fino al 3-4.si porta sul 5-3 e poi sciupa tre set point in risposta nel nono gioco ed uno col servizio a disposizione nel decimo, subendo infine il controbreak del 5-5.