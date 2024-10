Sport.quotidiano.net - Vuelle, la speranza dura 25 minuti: altra Caporetto nella tana dell’Urania Milano

(Di sabato 26 ottobre 2024), 26 ottobre 2024 – Un naufragio. La fragile imbarcazione pesarese sbandatempesta di un secondo tempo imbarazzante, aggrappata a un ragazzo di vent’anni, Maretto, l’ultimo ad arrendersi. L’Urania dà la spallata a cavallo tra la fine del terzo e l’inizio dell’ultimo quarto: un 12-0 che tramortisce Pesaro. I canestri che affossano i biancorossi non arrivano da Gentile, ma da Cesana che sgancia tre bombe di fila per affondare definitivamente la. Che segna i primi due punti dell’ultimo periodo dopo ben 4’ di digiuno. Eppure non era cominciata male la partita di, con l’argentino tornato in quintetto al posto di Imbrò, che risponde bene alla responsabilità concessa. Sull’sponda, Potts è scatenato, piazza tre triple senza macchia, ma saranno anche le uniche del suo match. Maretto replica senza troppi pensieri, la sua testa è sgombra come chiedeva Leka.