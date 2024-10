Vangelo di oggi 26 Ottobre 2024 | Lc 131-9 | Commento di Papa Francesco

Vangelo di oggi 26 Ottobre 2024: Lc 13,1-9 | Commento di Papa Francesco (Di sabato 26 ottobre 2024) Meditiamo il Vangelo di sabato 26 Ottobre 2024, iniziando il nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Meditiamo sul Vangelo di oggi e sull’importanza di portare frutto su questa Terra:«Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». Sabato L'articolo Vangelo di oggi 26 Ottobre 2024: Lc 13,1-9 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Vangelo di oggi 26 Ottobre 2024: Lc 13,1-9 | Commento di Papa Francesco Leggi tutta la notizia su Lalucedimaria.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Meditiamo ildi sabato 26, iniziando il nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Meditiamo suldie sull’importanza di portare frutto su questa Terra:«Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”». Sabato L'articolodi26: Lc 13,1-9diproviene da La Luce di Maria.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vangelo di oggi 25 Ottobre 2024 : Lc 12 - 54-59 | Commento di Papa Francesco - Meditiamo il Vangelo di oggi, riflettendo con grande attenzione sulla Parola del Signore. Gesù disse alle folle:«Ipocriti! Sapete valutare l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi ... (Lalucedimaria.it)

Vangelo di oggi 24 Ottobre 2024 : Lc 12 - 49-53 | Commento di Papa Francesco - Nel Vangelo odierno, Gesù spiega il perché e tutta l’importanza della sua missione sulla Terra. Ecco cosa dice Giovedì della 29.ma settimana del tempo ordinario Meditiamo sulla parola di Nostro Signore:«Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e ... (Lalucedimaria.it)

Vangelo di oggi 23 Ottobre 2024 : Lc 12 - 39-48 | Commento di Papa Francesco - Nel Vangelo di oggi, 23 ottobre 2024, Gesù spiega di farsi sempre trovare pronti all’incontro con Dio. Meditiamo il Vangelo odierno, riflettendo su queste parole del Signore:«Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si ... (Lalucedimaria.it)

Vangelo di oggi 22 Ottobre 2024 : Lc 12 - 35-38 | Commento di Papa Francesco - Nel Vangelo odierno, Nostro Signore ricorda l’importanza di farsi trovare pronti nel momento del passaggio. Meditiamo il Vangelo odierno, prendendo spunto da questa citazione:«Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli». ... (Lalucedimaria.it)