Until Dawn, la recensione su PS5: puro terrore, in formato next-gen (Di sabato 26 ottobre 2024) Un tuffo nei ricordi, a quando lodavamo le prestazioni della ehi fu PS4 con i suoi titoli di punta, ovvero The Order: 1886 e Until Dawn. A distanza di circa 10 anni da quel ricordo ritorniamo a tessere le lodi del secondo dei due, con un remake tirato a lucido grazie alla potenza dalle console di nuova generazione di casa SONY. Until Dawn torna a far parlare di sè, questa volta su PS5 e forte di un nuovo engine che alimenta il comparto grafico. Ballistic Moon rileva l’incarico da Supermassive Games, ma il passaggio di testimone è solo “sulla carta”, visto e considerato che in molti, nella nuova software house, lavorarono alla realizzazione dell’esperienza originale. Until Dawn si presenta con un rinnovato comparto grafico e sonoro che enfatizza ulteriormente le tematiche emotive trattate nel gioco, ovvero ansia, paura e disperazione. Game-experience.it - Until Dawn, la recensione su PS5: puro terrore, in formato next-gen Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un tuffo nei ricordi, a quando lodavamo le prestazioni della ehi fu PS4 con i suoi titoli di punta, ovvero The Order: 1886 e. A distanza di circa 10 anni da quel ricordo ritorniamo a tessere le lodi del secondo dei due, con un remake tirato a lucido grazie alla potenza dalle console di nuova generazione di casa SONY.torna a far parlare di sè, questa volta su PS5 e forte di un nuovo engine che alimenta il comparto grafico. Ballistic Moon rileva l’incarico da Supermassive Games, ma il passaggio di testimone è solo “sulla carta”, visto e considerato che in molti, nella nuova software house, lavorarono alla realizzazione dell’esperienza originale.si presenta con un rinnovato comparto grafico e sonoro che enfatizza ulteriormente le tematiche emotive trattate nel gioco, ovvero ansia, paura e disperazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Until Dawn - approda su PC il gioco horror che ha rivoluzionato un genere - Nel 2015, accadde qualcosa di davvero magico nel mondo dei videogiochi. Prima dell’uscita di Until Dawn, i tentativi di creare un film interattivo appassionante, un obiettivo inseguito da decenni, avevano quasi sempre fallito, spesso in modo ... (Esports247.it)

Until Dawn : un remake che convince a metà - Dopo quasi 10 anni dal lancio, Until Dawn torna sugli scaffali con un remake pensato per Playstation 5. Sony e i ragazzi di Supermassive Games ci invitano a tornare a Blackwood Pines per reimmergerci nell’appassionante storia di un cult videoludico ... (Nerdpool.it)

Until Dawn : Sony fissa l’uscita del film nel 2025 - Sony Pictures ha finalmente svelato la data d’uscita di Until Dawn, il film ispirato al famoso videogame targato Supermassive Games. Con le riprese terminate lo scorso 7 ottobre (qui il nostro aggiornamento), Until Dawn ha ottenuto nelle ultime ... (Universalmovies.it)

Until Dawn : svelata la data di uscita del film tratto dal videogioco - Il film Until Dawn, diretto da David F. Sandberg e tratto dal popolare videogioco, ha finalmente una data di uscita nelle sale. Until Dawn, il film prodotto da Screen Gems tratto dal popolare videogioco di Sony Playstation, ha ora una data di ... (Movieplayer.it)