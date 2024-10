Umbria, il bambino che rapina un negozio: "Mi servivano soldi per incidere una canzone trap" (Di sabato 26 ottobre 2024) Un 13enne ha tentato di rapinare un negozio. È successo a Orvieto, in Umbria, nel pomeriggio del 22 ottobre. È entrato con il passamontagna e con una pistola - poi rivelatasi giocattolo - in un alimentari di Ciconia. Quando la rapina è fallita perché il titolare del negozio è uscito chiedendo Perugiatoday.it - Umbria, il bambino che rapina un negozio: "Mi servivano soldi per incidere una canzone trap" Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Un 13enne ha tentato dire un. È successo a Orvieto, in, nel pomeriggio del 22 ottobre. È entrato con il passamontagna e con una pistola - poi rivelatasi giocattolo - in un alimentari di Ciconia. Quando laè fallita perché il titolare delè uscito chiedendo

