Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 26-10-2024 ore 11:10

(Di sabato 26 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitalini studio l’esercito italiano ha fermato divenne intercettato un drone che attraversava Israele dal Libano ore dopo che Israele aveva colpito diversi obiettivi militari all’interno del Milan a seguito delle sirene suonate nell’aria dell’alta Galilea liaf aeronautica militare esercitato un uomo che attraversava il breve del libro ha firmato l’esercito in una dichiarazione e cambiamo argomento è leader del Cremlino Putin Aggiorna continua a girare le conquiste della Russia nel oblast’ di Kursk probabilmente cercando di raffigurare il pubblico interno nella capacità dell’esercito Russo di schiacciare l’inclusione De Luca Lionello Plus di cosa così nell’ultimo rapporto dell’Istituto per lo studio per la guerra gli analisti si riferiscono alla dichiarazione di Putin e medie russi Dov’è sostenuto che le ...