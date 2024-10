Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-10-2024 ore 07:30

(Di sabato 26 ottobre 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazioneregolare questo sabato mattina sulle strade della capitale dalle 10:30 alle 12 manifestazione con corteo in zona San Basilio con partenza da via Nicola Maria Nicolai fino a via Diego Fabbri possibili disagi nell’area circostante 2 le manifestazioni anche nel pomeriggio 1 dalle 16 alle 19:30 con partenza da via della Vasca Navale in zona Ostiense ed un’altra sempre delle 16 con partenza da piazza dell’esquilino fino a via dei Fori Imperiali chiusure e deviazioni e passaggio del corteo per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito luceverde.it tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitÃ